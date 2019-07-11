"Мама — как бабушка!" Галкин вызвал споры в сети, показав фото с детьми и Пугачевой

Супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин показал их семейное фото с детьми. Оно вызвало споры в сети.

Так, звездная семья была запечатлена на прогулке в парке. Снимок артист опубликовал на своей странице в Instgram.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото из Instagram

"Передаем вам, дорогие подписчики, горячий привет! Нас уже 6 000 000, это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы "Лучше Всех!" Спасибо за интерес", — написал Максим.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Фото из Instagram

Отметим, что многие поклонники восхитились милым семейным снимком, который опубликовал Галкин.

Однако другие указали шоумену на то, что 70-летняя Пугачева ему не подходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин показал видео с маленькой дочкой Елизаветой, которое вызвало ажиотаж в сети. На ролике 5-летняя Лиза качается на качели, а на фоне ей пела Алла Пугачева знаменитую песню "Куда уходит детство".

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