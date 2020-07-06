Макс Барских рассказал, почему не хочет жениться и иметь детей

Украинский певец Макс Барских откровенно признался, что пока не готов создавать семью и заводить детей из-за работы и отсутствия свободного времени.

Как рассказал 30-летний исполнитель в программе "Светская жизнь", его все вполне устраивает, и он чувствует себя комфортно в образе холостяка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Макс Барских weekend.rambler.ru

"Я понимаю, что мой график жизни не позволяет полностью быть со своей семьей. Я хочу воспитывать детей каждый день своей жизни. Хотя карантин показал, что бывают и паузы, но это означает, что в следующем году работы будет вдвое больше. Это 100%", – поделился Барских.

Следует отметить, что Барских стал самым популярным артистом по версии музыкальной платформы "TopHit Music Awards-2020". Также певец вскоре презентует новый альбом под названием "1990", который символизирует год его рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макс Барских рассказал о своем трудном детстве.