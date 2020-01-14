Макаревич разжег споры в сети постом о Горбачеве и крахе СССР

Заслуженный артист России, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич разжег споры в сети, написав пост о Михаиле Горбачеве.

Так, он назвал "мразями" тех, кто недооценивает работу Горбачева на посту президента Советского Союза. Об этом певец заявил на своей странице в Instagram.

Андрей Макаревич Фото: iz.ru

"Интересно, что Горбачева поливают в сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу — в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", — высказался Макаревич.

Фото: facebook/makarevichav

Отметим, что часть подписчиков разделила точку зрения артиста. Они написали, что проблема в "совках", которые тоскуют по СССР, где "женщины ходили в штопанных колготках, а выехать заграницу могли лишь партийные". Кроме того, многие заявили, что есть такой сорт людей, которым не угодишь — "они будут вечно не довольны. У них все виноваты от Ленина до Путина".

Вместе с тем, другие комментаторы сочли слова Макаревича неуместными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич выступил против раздачи паспортов РФ на Донбассе, из-за чего россияне накинулись на него с критикой. В числе возмущенных отличилась и скандальная певица Юлия Чичерина.

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