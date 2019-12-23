Мачеха Ани Лорак прокляла Москву и "всех иже с ними"

Мачеха певицы Ани Лорак поэтесса Сильвия Заяц прокляла Москву и "всех иже с ними".
Свои стихи она опубликовала в Фейсбук, посвятив их Героям Майдана и годовщине Голодомора.
Там, в частности, такие строки (в переводе на русский язык):
Зажжем свечи восковые
За души сестер и братьев.
Помянем в молитве, в слове
Навеки Москву проклянем.
Москву и всех иже с ними.
Пусть бог им воздаст с небес!
В то же время примечательно, что Сильвия Заяц, судя по этому посту, очень любит Ани Лорак, несмотря на то, что та обосновалась в России (по сути - в Москве):
"Для нас она лучшая! Настоящую красоту ничем не испортишь!" - прокомментировала фото певицы Сильвия Заяц.
Отец Ани Лорак Мирослав Куек и Сильвия Заяц поженились в 1998 году. Вот фото Сильвии Заяц:
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