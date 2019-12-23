Мачеха Ани Лорак прокляла Москву и "всех иже с ними"

Мачеха певицы Ани Лорак поэтесса Сильвия Заяц прокляла Москву и "всех иже с ними".

Свои стихи она опубликовала в Фейсбук, посвятив их Героям Майдана и годовщине Голодомора.

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Там, в частности, такие строки (в переводе на русский язык):

Зажжем свечи восковые

За души сестер и братьев.

Помянем в молитве, в слове

Навеки Москву проклянем.

Москву и всех иже с ними.

Пусть бог им воздаст с небес!

В то же время примечательно, что Сильвия Заяц, судя по этому посту, очень любит Ани Лорак, несмотря на то, что та обосновалась в России (по сути - в Москве):

"Для нас она лучшая! Настоящую красоту ничем не испортишь!" - прокомментировала фото певицы Сильвия Заяц.

Отец Ани Лорак Мирослав Куек и Сильвия Заяц поженились в 1998 году. Вот фото Сильвии Заяц:

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