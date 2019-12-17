Любовник Аллы Пугачевой приготовил всем большой сюрприз

Певец Владимир Кузьмин, у которого был нашумевший роман с Аллой Пугачевой, приготовил всем большой сюрприз.
"Небеса заслали меня идеями, с кайфом работаю над абсолютно новым материалом, который должен стать в будущем культовым для меломанов и просто миллионов хороших людей. Это не просто развлекательный рок, а нечто больше и полезное для людей", - сообщил певец в Инстаграм.
На видео, прикрепленном к посту, Кузьмин также сообщил, что теперь вегетарианец и не употребляет алкоголь.
С Днём Рождения дорогой Эмин @eminofficial ⠀ Был рад видеть своего друга, а я не многих могу назвать таковыми... Всегда приятно наблюдать за твоими успехами! Пусть они не кончаются!!!!! Отлично выглядишь! Будет время я тебя ознакомлю со своим новым проектом Kuzmin Power Trio. Ты как американец, говорящий на русском должен оценить мой труд. ⠀ Небеса заслали меня идеями, с кайфом работаю над абсолютно новым материалом, который должен стать в будущем культовым для меломанов и просто миллионов хороших людей. Это не просто развлекательный рок, а нечто больше и полезное для людей. ⠀ В сорок лет у меня началась вторая молодость, была куча энергии и сил. Желаю тебе того же и больше😍 ⠀ Не забудь открыть замочек) 😉 ⠀ Не нашёл ни одной фотографии с тобой 🤷♂️ ⠀ #ВладимирКузьмин #VladimirKuzmin #Кузьмин #Эмин
В целом же его пост посвящен поздравлениям в адрес коллеги, певца Эмина.
Ранее в Инстаграм Кузьмин также выложил свое фото с Пугачевой.
Их роман случился в конце 80-х-начале 90-х.
Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева отказалась выступать на росТВ в новогоднюю ночь.
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