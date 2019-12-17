Любовник Аллы Пугачевой приготовил всем большой сюрприз

Певец Владимир Кузьмин, у которого был нашумевший роман с Аллой Пугачевой, приготовил всем большой сюрприз.

"Небеса заслали меня идеями, с кайфом работаю над абсолютно новым материалом, который должен стать в будущем культовым для меломанов и просто миллионов хороших людей. Это не просто развлекательный рок, а нечто больше и полезное для людей", - сообщил певец в Инстаграм.

На видео, прикрепленном к посту, Кузьмин также сообщил, что теперь вегетарианец и не употребляет алкоголь.

В целом же его пост посвящен поздравлениям в адрес коллеги, певца Эмина.

Ранее в Инстаграм Кузьмин также выложил свое фото с Пугачевой.

Их роман случился в конце 80-х-начале 90-х.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева отказалась выступать на росТВ в новогоднюю ночь.

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