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"Любим ужасно!" Топалов трогательно поздравил Тодоренко с днем рождения

1.4тЧитать материал на украинском

Российский певец Влад Топалов трогательно поздравил супругу, украинскую телеведущую Регину Тодоренко с 29-ым днем рождения.

Соответствующее послание в шуточной форме он оставил на своей странице в Instagram, пожелав новых детей.

"Матушка моя! Друг мой родной! С днем варенья тебя! Ты – солнце! Ты – невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и "озеленяет" всё вокруг и все, чего касается", – написал он.

Регина Тодоренко и Влад Топалов на прогулке с сыном

Регина Тодоренко и Влад Топалов на прогулке с сыном

Instagram@vladtopalovofficial

Топалов пожелал Тодоренко быть здоровой, потому что это "вопрос выживания" артиста и их совместного сына Майкла. Певец добавил, что его супруга – самый веселый человек на Земле, а ее доброты и любви "хватает на миллиарды световых лет".

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"Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чем, кроме меня. Пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и, главное, новых детей! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты – мама года, жена года, ведущая года и женщина года для нас! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты – крутой медведь! Твои папа и сын", – заявил Топалов.

Тодоренко и Топалов

Тодоренко и Топалов

Instagram@vladtopalovofficial

Матушка моя! Друг мой родной! С днём варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Всё скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты - солнце! Ты - невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и "озеленяет" всё вокруг и всё, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания😂 ты - самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет! Блин.... всё равно как-то мимшно выходит🤔😂🤦🏼‍♂️ Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чём, кроме меня))) пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и , главное, новых ДЕТЕЙ! 😂🤪 Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты мама года, жена года, ведущая года и женщина года для нас!!!! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь! ♥️ твои папа и сын! #vladtopalov #владтопалов #monstersdad #регинапутешественница @reginatodorenko

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

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Персоны
Влад ТопаловРегина Тодоренко
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесдень рождения
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