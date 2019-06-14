"Любим ужасно!" Топалов трогательно поздравил Тодоренко с днем рождения

Российский певец Влад Топалов трогательно поздравил супругу, украинскую телеведущую Регину Тодоренко с 29-ым днем рождения.
Соответствующее послание в шуточной форме он оставил на своей странице в Instagram, пожелав новых детей.
"Матушка моя! Друг мой родной! С днем варенья тебя! Ты – солнце! Ты – невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и "озеленяет" всё вокруг и все, чего касается", – написал он.
Регина Тодоренко и Влад Топалов на прогулке с сыном
Instagram@vladtopalovofficial
Топалов пожелал Тодоренко быть здоровой, потому что это "вопрос выживания" артиста и их совместного сына Майкла. Певец добавил, что его супруга – самый веселый человек на Земле, а ее доброты и любви "хватает на миллиарды световых лет".
"Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чем, кроме меня. Пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и, главное, новых детей! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты – мама года, жена года, ведущая года и женщина года для нас! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты – крутой медведь! Твои папа и сын", – заявил Топалов.
Тодоренко и Топалов
Instagram@vladtopalovofficial
Матушка моя! Друг мой родной! С днём варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Всё скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты - солнце! Ты - невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и "озеленяет" всё вокруг и всё, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания😂 ты - самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет! Блин.... всё равно как-то мимшно выходит🤔😂🤦🏼♂️ Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чём, кроме меня))) пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и , главное, новых ДЕТЕЙ! 😂🤪 Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты мама года, жена года, ведущая года и женщина года для нас!!!! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь! ♥️ твои папа и сын! #vladtopalov #владтопалов #monstersdad #регинапутешественница @reginatodorenko
Как сообщал OBOZREVATEL:
Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от Влада Топалова.
Поначалу на новоиспеченных родителей обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Вскоре они все же прервали молчание: Топалов рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя малыша. Его назвали Михаилом (Майклом) в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
Позже Тодоренко призналась, что хочет родить еще и девочку.
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