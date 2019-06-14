"Любим ужасно!" Топалов трогательно поздравил Тодоренко с днем рождения

Российский певец Влад Топалов трогательно поздравил супругу, украинскую телеведущую Регину Тодоренко с 29-ым днем рождения.

Соответствующее послание в шуточной форме он оставил на своей странице в Instagram, пожелав новых детей.

"Матушка моя! Друг мой родной! С днем варенья тебя! Ты – солнце! Ты – невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и "озеленяет" всё вокруг и все, чего касается", – написал он.

Регина Тодоренко и Влад Топалов на прогулке с сыном Instagram@vladtopalovofficial

Топалов пожелал Тодоренко быть здоровой, потому что это "вопрос выживания" артиста и их совместного сына Майкла. Певец добавил, что его супруга – самый веселый человек на Земле, а ее доброты и любви "хватает на миллиарды световых лет".

"Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чем, кроме меня. Пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и, главное, новых детей! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты – мама года, жена года, ведущая года и женщина года для нас! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты – крутой медведь! Твои папа и сын", – заявил Топалов.

Тодоренко и Топалов Instagram@vladtopalovofficial

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