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"Лучше другим рот займи!" Лобода записала лирическое видео и нарвалась на критику

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, нарвалась на критику поклонников из-за необычного видео.

Так, на нем звезда прочла стих российского поэта Михаила Лермонтова "Тучи", спускаясь по Капитолийскому холму в Риме (Италия). Ролик Лобода опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Лучше другим рот займи!" Лобода записала лирическое видео и нарвалась на критику

Светлана Лобода

Фото из Instagram

"Рим. Какое название данного стихотворения?", — написала Cветлана.

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Они написали, что Лободе лучше не читать стихи.

"Лучше другим рот займи!" Лобода записала лирическое видео и нарвалась на критику
"Лучше другим рот займи!" Лобода записала лирическое видео и нарвалась на критику
"Лучше другим рот займи!" Лобода записала лирическое видео и нарвалась на критику
"Лучше другим рот займи!" Лобода записала лирическое видео и нарвалась на критику
"Лучше другим рот займи!" Лобода записала лирическое видео и нарвалась на критику

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лободу разгромили в сети за выступления на российских каналах.

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Персона
Светлана Лобода
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Н Олег
Н Олег
изо всей грязи б@ндер-"сети" для заголовка выбрана самая омерзительная...
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