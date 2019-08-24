"Лучшая страна в мире!" Звезды душевно поздравили Украину с Днем Независимости

Украинские звезды 24 августа трогательно поздравили граждан страны с Днем Независимости Украины.

OBOZREVATEL собрал первые послания с теплыми словами от знаменитостей. Так, украинская телеведущая и блогер, травести-дива Монро рассказала о том, что украинцы только "учатся быть людьми" и находятся на пути к совершенству.

"Каждого волнует его, отдельно взятая жизнь, и она – одна. И прожить ее хочется полноценно, интересно и в достатке. У каждого свои потребности, но я не встречала людей, которые бы не хотели жить счастливо и сыто. Я верю, что большинство все же заинтересованы в развитии и становлении Украины, как правового, демократического и здорового государства, где все делается для людей, для их благосостояния, безопасности и счастья. Хочется верить. Без веры мы тлен. Счастливая жить в это время и быть частью истории современной, независимой Украины", – написала дива.

Актриса студии "95 Квартал", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук поддержала граждан страны.

"Все в наших руках – судьба, благополучие, улыбки, благосостояние, взаимоуважение, радость, сегодняшний счастливый день, который перейдет в прекрасное мирное завтра. С праздником, друзья", – написала Адамчук.

Первая леди Украины Елена Зеленская оставила краткое послание: "Доброе утро, дорогая. Просыпайся. Сегодня твой день", – поздравила она.

Проект "Танці з зірками": "Украина, с Днем рождения тебя! Будем независимой всегда", – трогательно поздравили организаторы.

Украинский шоумен Вадим Мичковский, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Жора: "С Днем Независимости, Украина! Мира и процветания на радость всем", – написал он, позируя в подсолнухах.

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay) пожелала счастья украинцам. "Друзья, поздравляю вас с Днем Независимости Украины! Желаю, чтобы в каждом доме царило счастье, мир и добро! Любите друг друга", – отметила она.

"Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук поблагодарили всех, кто ежедневно делает страну лучше. "Единственная, неповторимая, родная, с Днем Независимости, Украина! Спасибо тем, кто ежедневно делает тебя лучше, кто помнит, что "Украина начинается с тебя", тем, кто знает, что "никто, кроме нас", тем, кто защищает тебя, отдавая самое дорогое. Спасибо! С праздником", – сказано в сообщении.

Украинская группа KAZKA: "Где бы мы ни были, Украина всегда с нами в сердце! С Днем независимости, лучшая страна в мире", – трогательно поздравили музыканты.\

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку звезд, которые родились уже в независимой Украине, а также тех, кто разочаровал граждан в этом году. Тем временем, в Европе вспомнили о самых ярких украинских талантах.

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