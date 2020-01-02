Лорак удивила огромной грудью: как изменилась украинская звезда в РФ

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, опубликовала видео со своей дочерью. На нем она поздравляет поклонников с Новым годом.

Пользователи сети обратили внимание на грудь артистки, которую та продемонстрировала надев платье с глубоким декольте. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменилась артистка после переезда в РФ.

В октябре 2013 года Ани Лорак презентовала концертное шоу "Каролина". Позже певица отправилась в концертный тур по городам Украины и России. В 2014 году она стала одним из тренеров в шоу "Голос країни".

Viva

После аннексии Крыма Лорак продолжила выступать в России, чем вызвала негативную реакцию у украинских слушателей.

Viva

Viva

После этого Лорак все чаще начала посещать Россию, а в скором времени переехала в Москву. В 2015 году она трижды признается "Лучшей певицей года" (Премия МУЗ-ТВ, Премия RU.TV, Fashion People Awards).

Viva

Viva

Viva

Viva

После переезда артистку часто начали обвинять в злоупотреблении пластическими операциями.

instagram.com/anilorak

Кроме того, поклонники артистки постоянно "ловят" ее на использовании фотошопа.

instagram.com/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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