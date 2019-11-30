Лорак довела до слез жену главного пиарщика Путина: что случилось

Фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка расплакалась из-за Ани Лорак.

Так, в своем Instagram Навка опубликовала новое видео, на котором певица исполняет песню на студии звукозаписи. Фигуристка не смогла сдержать слез, слушая пение Лорак.

Татьяна Навка МК

Как оказалось, украинская певица станет голосом главной героини в мюзикле "Спящая красавица. Легенда Двух Королевств".

"Я в восторге, как шикарен, лиричен, проникновенен и эмоционально точен ее голос! Так душевно, глубоко и красиво звучит! Даже не знаю: традиция или признак мастерства, но мои героини на льду неизбежно под голос Ани Лорак оживают еще более прекрасными красками", - поделилась Навка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак в экстравагантном мини вызвала "пожар" в сети. Всплыли откровенные фото.

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