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30 ноября • обновлено в 10:44
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Лорак довела до слез жену главного пиарщика Путина: что случилось

6.4т
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Фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка расплакалась из-за Ани Лорак.

Так, в своем Instagram Навка опубликовала новое видео, на котором певица исполняет песню на студии звукозаписи. Фигуристка не смогла сдержать слез, слушая пение Лорак.

Татьяна Навка

Татьяна Навка

МК

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Как оказалось, украинская певица станет голосом главной героини в мюзикле "Спящая красавица. Легенда Двух Королевств".

"Я в восторге, как шикарен, лиричен, проникновенен и эмоционально точен ее голос! Так душевно, глубоко и красиво звучит! Даже не знаю: традиция или признак мастерства, но мои героини на льду неизбежно под голос Ани Лорак оживают еще более прекрасными красками", - поделилась Навка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак в экстравагантном мини вызвала "пожар" в сети. Всплыли откровенные фото.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Ани Лорак Татьяна Навка
Место
Россия
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