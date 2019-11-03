Лолита показала повзрослевшую дочь: видео

Российская певица Лолита Милявская показала свою повзрослевшую дочь, которая живет в Киеве. Артистка родила Еву от своего бывшего супруга Александра Цекало.

3 ноября девушка отмечает свой день рождения. Ей исполнился 21 год. Видео певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Милявская родила девочку сама, поскольку уже была в разводе с Александром Цекало. Дочь артистки появилась на свет раньше положенного срока, на шестом месяце беременности, с весом в 1200 гр.

"Моей Еве сегодня уже! Нет, оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала. Имей свое независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя люблю всегда и просто так", - подписала видео Лолита.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лолита Милявская впервые после болезненного развода с мужем Дмитрием Ивановым сделала откровенное признание о личной жизни.

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