"Сладкая парочка": Лободу заподозрили в романе с известным дизайнером

Знаменитая певица Светлана Лобода, которая проводит зимние каникулы в Мексике, заинтриговала фото с известным дизайнером Бичолой Тетрадзе.

Так, на нем она позировала в объятиях мужчины на пляже. Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram.

Светлана Лобода и Бичола Тетрадзе Фото: instagram/lobodaofficial

"А мне летать... а нам летать охота", — подписала публикацию Лобода. Отметим, что Тетрадзе также поделился совместным фото на своей странице и написал: "Мой бесценный друг, Светуля".

Поклонники сразу же стали писать, что, похоже, Светлана и Бичола больше, чем друзья. Кроме того, некоторые завалили Лободу вопросами "не ревнует ли Тилль Линдемман", с которым ей приписывают роман.

Однако Лобода не впервые публикует фото с дизайнером. Ранее она уже расставляла все точки над "і", заявив, что они только дружат и сотрудничают.

Светлана Лобода и Бичола Тетрадзе Фото: instagram/lobodaofficial

"Соцсети так устроены, подержал друга за руку — вас обязательно поженят. Благодаря этому парню мои костюмы из года в год сверкают все ярче. Потому как именно ему под силу доставать из разных точек планеты, самые дорогие и эксклюзивные ткани, для своей любимой артистки. Знакомьтесь, мой друг, дизайнер и модельер — Бичола. Ну, простите", — писала Светлана.

Бичола Тетрадзе и Светлана Лобода Фото: instagram/bicholla

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau & Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.

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