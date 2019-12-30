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31 декабря • обновлено в 00:26
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"Мой вам подарок!" Лобода снялась полностью обнаженной в эротическом видео

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Певица из Украины Светлана Лобода, которая переехала и работает в РФ, полностью оголилась для нового mood-видео.

Соответствующие кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Мой подарок вам к Новому году!" – обратилась она к фанатам (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На кадрах запечатлено, как Лобода в голубом мини-платье и накидке сексуально позирует на лошади-"единороге" под свою новую песню "Мира мало". В середине видео она оседлала лошадь без одежды.

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Светлана Лобода

Светлана Лобода

Скрин видео

Автором видео, как рассказала женщина, был знаменитый украинский клипмейкер Алан Бадоев. Сначала планировалась обычная фотосессия, которая переросла в ролик.

В комментариях к фото и видео подписчики певицы засыпали ее комплиментами. "Горячо", "Очень красиво!" – пишут поклонники.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

"Мой вам подарок!" Лобода снялась полностью обнаженной в эротическом видео

Скрин комментариев

"Мой вам подарок!" Лобода снялась полностью обнаженной в эротическом видео

Скрин комментариев

"Мой вам подарок!" Лобода снялась полностью обнаженной в эротическом видео

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода снялась в клипе у Тилля Линдеманна, где он ее, согласно сюжету, попытался ее изнасиловать.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Светлана Лобода
Теги
эротика фотографии видео шоу-бизнес
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