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Лобода с дочкой станцевала пошлый танец на свадьбе: видео

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, станцевала зажигательный танец на свадьбе своей сестры Ксении.

Видео разместили в Telegram-канале "Только никому". На нем артистку запечатлили вместе с ее дочерью и девушкой в белье, которая танцевала рядом с ними. (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Лобода с дочкой станцевала пошлый танец на свадьбе: видео

instagram.com/lobodaofficial

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На свадьбу Лобода выбрала весьма откровенный и провокационный наряд, а образ дополнила украшениями. Поклонники в комментариях заметили, что сестры и мама очень похожи.

Кроме того, на личной странице в Instagram, Лобода опубликовала видео с празднования свадьбы своей сестры, на котором словила свадебный букет невесты.

"За выступление Светы Лободы на празднике, да еще и с дочкой, кому-то придется выложить миллионы! Но когда это твои сестра и племяшка, всё естественно for free", - написали в Telegram-канале "Только никому".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд. Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья. Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
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