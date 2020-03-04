Литвинова раскрыла подробности своих отношений с Земфирой

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с певицей Земфирой.

Так, в новом интервью для шоу "Осторожно, Собчак!" на YouTube Литвинова призналась, что относится к Земфире, как к дару (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Земфира и Рената Литвинова Lenta.ru

"Я так восхищаюсь ею и отдаю даже ей пальму первенства. Я считаю, что Земфира – это какой-то дар. Если относишься к человеку, как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй", – заявила Литвинова, добавив, что они с Земфирой уже дружат 15 лет.

Рената Литвинова кадр из видео

Кроме того, Рената Литвинова призналась, что считает Земфиру гением.

Ксения Собчак и Рената Литвинова кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы. 53-летняя артистка получила травмы руки и ноги. Инцидент произошел в День рождения Литвиновой.

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