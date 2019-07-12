"Лицо предателя": Тодоренко упрекнула мужа во время медового месяца

Украинская телеведущая Регина Тодоренко пошутила над мужем Владом Топаловым из-за его предпочтений в питании во время медового месяца, в который они отправились после свадьбы.
Она опубликовала видео в своем сторис в Instagram, где показала, что они едят (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Я просто хочу показать вам лицо этого предателя. На отдыхе, смотрите, что он есть вообще?! То ли дело я – нормальный человек! Кто есть на отдыхе так, как Владислав Михайлович", – сказала Тодоренко.
Тодоренко и Топалов во время медового месяца
Она показала, что во время завтрака в отеле Топалов ел хлопья с молоком. В то время, как сама Тодоренко заказала себе две тарелки с разными вкусностями. Однако чуть позже супруг телеведущей "сдался" и тоже набрал себе разной еды. Однако он пояснил, что семейная пара придерживается правильного питания. Медовый месяц у них начался на Крите.
Молодожены #РегинаТодоренко и #ВладТопалов продолжают отдыхать на Крите! Регина, как всегда, с юмором)) pic.twitter.com/klMCUO7qdr— MyGlamWish (@glam_wish) 12 липня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.
3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.
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