Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Лицо предателя": Тодоренко упрекнула мужа во время медового месяца

3.1т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Регина Тодоренко пошутила над мужем Владом Топаловым из-за его предпочтений в питании во время медового месяца, в который они отправились после свадьбы.

Она опубликовала видео в своем сторис в Instagram, где показала, что они едят (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Я просто хочу показать вам лицо этого предателя. На отдыхе, смотрите, что он есть вообще?! То ли дело я – нормальный человек! Кто есть на отдыхе так, как Владислав Михайлович", – сказала Тодоренко.

Тодоренко и Топалов во время медового месяца

Тодоренко и Топалов во время медового месяца

Она показала, что во время завтрака в отеле Топалов ел хлопья с молоком. В то время, как сама Тодоренко заказала себе две тарелки с разными вкусностями. Однако чуть позже супруг телеведущей "сдался" и тоже набрал себе разной еды. Однако он пояснил, что семейная пара придерживается правильного питания. Медовый месяц у них начался на Крите.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Греция
Теги
шоу-бизнес свадьба видео
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Что бабы дуры, не нужно показывать, всем всё известно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сало Уронили
Сало Уронили
обоз вы хоть эту в тему сюрло не суйте,а то курьезно получается гр-н России трахает гр-ку Украины на законных основаниях .не патриотично как-то
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Добрыня .
Добрыня .
Сало Уронили, Как раз всё на оборот, это она его трахает и не сомневайся.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel