Главная Новости
10 февраля • обновлено в 18:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Это туфта, я не верю!" Лидер "Бумбокс" поддержал подозреваемых по делу Шеремета. Видео

1.6т
Читать материал на украинском

Украинский певец, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Так, он заявил, что по его мнению, эти люди невиновны, пока не докажут обратного. Кроме того, Хлывнюк отметил, что лично знаком с одним из подозреваемых – Андреем Антоненко, – и он "не тот человек, который мог бы коварно организовать убийство". Об этом певец рассказал в интервью изданию "КП в Украине" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Андрей Хлывнюк

Андрей Хлывнюк

Фото: centernews.com.ua

"Проблема этого судилища в том, что высокие лица нашего государства обвинили людей, сказали, что дело уже раскрыто, и презумпция невиновности была грубо нарушена. Здесь речь не идет о давлении каких-то известных людей, в том числе меня, которые могут влиять на правосудие. Здесь речь идет о защите основных прав человека, гражданина... Эти люди, по моему мнению невиновны, пока вы не докажете обратного. Например, Антоненко я знаю 20 лет! Я не верю в то, что он совершил это убийство. Он не святой, но уж точно не убийца. За эти годы я смог понять, что он на такое не способен: коварно организовать преступную группу, в которой почему-то оказались детский врач и медсестра", – отметил Хлывнюк.

Новости
"Упал на снег и истекал кровью": убийство 16-летней звезды "Ералаша" попало на видео

Он также добавил, что все обвинения против его знакомого и других подозреваемых – "какая-то туфта". И все, что сейчас происходит, доводит его до истерического смеха.

"Это туфта, я не верю!" Лидер "Бумбокс" поддержал подозреваемых по делу Шеремета. Видео

Фото: galinfo.com.ua

"Ну подождите, это какая-то… туфта! Ну очень на нее похоже, по крайней мере. Давайте дождемся суда и посмотрим. Однако все то, что сейчас происходит… Я смеюсь сквозь слезы. Доказательств, что эти люди виновны, нам пока что не предоставили", – подытожил Хлывнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Хлывнюк высказался об украинских звездах в России.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Павел Шеремет Андрей Хлывнюк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Для суда это не аргумент
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги