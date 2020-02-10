"Это туфта, я не верю!" Лидер "Бумбокс" поддержал подозреваемых по делу Шеремета. Видео

Украинский певец, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Так, он заявил, что по его мнению, эти люди невиновны, пока не докажут обратного. Кроме того, Хлывнюк отметил, что лично знаком с одним из подозреваемых – Андреем Антоненко, – и он "не тот человек, который мог бы коварно организовать убийство". Об этом певец рассказал в интервью изданию "КП в Украине" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Андрей Хлывнюк Фото: centernews.com.ua

"Проблема этого судилища в том, что высокие лица нашего государства обвинили людей, сказали, что дело уже раскрыто, и презумпция невиновности была грубо нарушена. Здесь речь не идет о давлении каких-то известных людей, в том числе меня, которые могут влиять на правосудие. Здесь речь идет о защите основных прав человека, гражданина... Эти люди, по моему мнению невиновны, пока вы не докажете обратного. Например, Антоненко я знаю 20 лет! Я не верю в то, что он совершил это убийство. Он не святой, но уж точно не убийца. За эти годы я смог понять, что он на такое не способен: коварно организовать преступную группу, в которой почему-то оказались детский врач и медсестра", – отметил Хлывнюк.

Он также добавил, что все обвинения против его знакомого и других подозреваемых – "какая-то туфта". И все, что сейчас происходит, доводит его до истерического смеха.

Фото: galinfo.com.ua

"Ну подождите, это какая-то… туфта! Ну очень на нее похоже, по крайней мере. Давайте дождемся суда и посмотрим. Однако все то, что сейчас происходит… Я смеюсь сквозь слезы. Доказательств, что эти люди виновны, нам пока что не предоставили", – подытожил Хлывнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Хлывнюк высказался об украинских звездах в России.

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