СМИ сообщили о том, что солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк развелся со своей супругой Анной после 10 лет брака.

В частности, об этом сообщает украинская телеведущая Соломия Витвицкая на своем Telegram-канале "Особливе з Соломією".

Андрей Хлывнюк с женой Анной oskar.kyiv.ua

Так, как пишет Витвицкая, Андрей и Анна уже несколько месяцев не появляются вместе на светских мероприятиях. Более того, по слухам, пара уже почти полгода не живет вместе и именно Анна приняла решение уйти из семьи.

О расставании Соломия поинтересовалась у самого Хлывнюка, однако певец неохотно ответил на вопрос.

"Да это, блин, не ваше дело, друзья мои. Как бы так сказать, чтобы не послать вас? Никогда не приносите свою работу домой, и не тяните домашние дела на работу, и тогда у вас все будет хорошо. Так. Это похоже на ответ? Не очень? Ну тогда идите в ср*ку", –резко ответил Хлывнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Хлывнюк высказался об украинских звездах в России.

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