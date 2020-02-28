Главная Новости
28 февраля • обновлено в 14:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Лидер "Бумбокс" Хлывнюк развелся с женой – СМИ

4.6т
Читать материал на украинском

СМИ сообщили о том, что солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк развелся со своей супругой Анной после 10 лет брака.

В частности, об этом сообщает украинская телеведущая Соломия Витвицкая на своем Telegram-канале "Особливе з Соломією".

Андрей Хлывнюк с женой Анной

Андрей Хлывнюк с женой Анной

oskar.kyiv.ua

Новости
"Искусство и политика..." Бумбокс восхитили сеть новым клипом

Так, как пишет Витвицкая, Андрей и Анна уже несколько месяцев не появляются вместе на светских мероприятиях. Более того, по слухам, пара уже почти полгода не живет вместе и именно Анна приняла решение уйти из семьи.

О расставании Соломия поинтересовалась у самого Хлывнюка, однако певец неохотно ответил на вопрос.

"Да это, блин, не ваше дело, друзья мои. Как бы так сказать, чтобы не послать вас? Никогда не приносите свою работу домой, и не тяните домашние дела на работу, и тогда у вас все будет хорошо. Так. Это похоже на ответ? Не очень? Ну тогда идите в ср*ку", –резко ответил Хлывнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Хлывнюк высказался об украинских звездах в России.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Анна Михно
Персона
Андрей Хлывнюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги