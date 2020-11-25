Лидер 'Бумбокс' Хлывнюк – об артистах 'вне политики': никто не усидит на двух стульях, это просто стыдно

Украинский певец, фронтмен популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался об артистах, которые не касаются политического мира.

Он считает, что любая публичность – это уже политика. Об этом артист заявил в шоу "Кондратюк в понедельник" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Культура – это тоже политика. Единственное, что от нас хотят – чтобы мы все здесь поссорились и разбили горшки. Но все равно никто не усидит на двух стульях. Это просто стыдно. Надо принимать сторону", – поделился певец.

Он добавил, что иметь синий паспорт с трезубцем – это уже сторона и ее надо держаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Хлывнюк высказался по поводу ситуации в Украине и проблем в ней. По его словам, на сегодняшний день главной проблемой в нашей стране является война.