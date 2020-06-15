Леди Гагу в обтягивающих лосинах застукали на улице с бойфрендом. Фото

Известную американскую певицу Леди Гагу, которая славится своими необычными образами, застукали вместе с бойфрендом, бизнесменом Майклом Полански с едой в руках.

Артистка держала упаковку с пиццей, а ее любимый нес большие пакеты. Фото папарацци было обнародовано на Instagram-странице Glamour_Russia.

"Леди Гага помнит о своих итальянских корнях: певица не упускает возможности закупиться в итальянском ресторане и угостить национальной едой своего бойфренда", – говорится в подписи к фото.

Леди Гага была одета в облегающие лосины и короткий белый топ. На ее лице – маска.

Леди Гага с бойфрендом

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Леди Гага выглядела в популярности.

Также Леди Гага рассказала об изнасиловании.