Леди Гагу в обтягивающих лосинах застукали на улице с бойфрендом. Фото
Известную американскую певицу Леди Гагу, которая славится своими необычными образами, застукали вместе с бойфрендом, бизнесменом Майклом Полански с едой в руках.
Артистка держала упаковку с пиццей, а ее любимый нес большие пакеты. Фото папарацци было обнародовано на Instagram-странице Glamour_Russia.
"Леди Гага помнит о своих итальянских корнях: певица не упускает возможности закупиться в итальянском ресторане и угостить национальной едой своего бойфренда", – говорится в подписи к фото.
Леди Гага была одета в облегающие лосины и короткий белый топ. На ее лице – маска.
Леди Гага с бойфрендом
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Леди Гага выглядела в популярности.
Поделиться в Facebook