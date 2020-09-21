Леди Гага о пережитой душевной травме: я ненавидела быть знаменитой

Американская певица и актриса Леди Гага призналась, что пережила душевную травму из-за популярности и каждый день думала о самоубийстве.

34-летняя артистка в интервью CBS News показала свое любимое пианино, с помощью которого написала много песен. Однако вскоре она заявила, что музыкальный инструмент разрушил ее жизнь, потому что именно он сделал ее Леди Гагой.

"Я полностью разочаровалась в себе, я ненавидела быть знаменитой. Я чувствовала себя усталой и изможденной. Это то, о чем я думала. Мой самый большой враг – Леди Гага", – поделилась певица.

Именно последний альбом Chromatica, который получил три награды MTV Video Music Awards, помог артистке выйти из депрессии. По ее словам, она нашла способ снова полюбить себя, хотя когда-то думала, что этого никогда не произойдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020 Lady Gaga вручили награды как лучший артистке, а также за лучшую песню года и коллаборационизм (за совместную с Арианой Гранде песню "Rain On Me").