Российский певец Сергей Лазарев впервые показал травму, которую получил во время репетеции своего номера для выступления на Евровидении-2016.

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал новый пост.

Сергей Лазарев gazeta.a42.ru

По словам Лазарева, он упал со стены, которая была декорацией. На снимке, который показал певец, у него огромный синяк на ноге.

"Телефон выдал мне воспоминание четырехлетней давности: Евровидение 2016! Последствия моего падения с декорации (со стены) на репетиции во время номера накануне первого полуфинала... Сейчас это уже можно выложить. Кстати, с тех пор вплоть до финала, мне каждую ночь снился сон, что я падаю с декорации во время конкурса – это был мой страшный сон", – пишет Лазарев.

Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев на Евровидение-2016 Instagram @lazarevsergey

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известно о личной жизни Сергея Лазарева и правдивы ли слухи о его нетрадиционной ориентации.

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