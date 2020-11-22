"Квартал 95" объяснил, почему Зеленский играл на рояле "без рук"
Студия "Квартал 95" вспомнила архивный номер Владимира Зеленского, как тот играл на рояле "без рук".
Во время концерта Кошевой решил объяснить "бескультурное" поведение бывшего участника их команды.
Юморист спел песню, в которой были также замечены другие экс-президенты Украины, которые якобы имели талант. Так, Кучма играл на гитаре, Янукович пел, а Порошенко танцевал. А вот Зеленский играл на рояле "без рук".
По словам студии "Квартала 95", Зеленский играл на музыкальном инструменте Путина.
"Лишь ленивый не подколол:
Мол, не может пан президент класть вот так вот на инструмент,
Но есть один момент – вот тот самый инструмент", – спел юморист, на экране за которым появились кадры с музицированием российского президента.
"И замкнулся круг – не зря на нем играл мой друг", – завершил песню Кошевой.
Смотрите также оригинальное видео, с игрой Зеленского на рояле без рук.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Квартал 95" потроллил Фокина за заявления в ТКГ.