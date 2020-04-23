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23 апреля • обновлено в 08:57
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Кудрявцева резко прошлась по Собчак

1.1т
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что она не найдет общий язык с Ксенией Собчак и ей не близка ее позиция.

Такое заявление Кудрявцева сделала во время прямого эфира в Instagram с певицей Ольгой Бузовой.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

peopletalk.ru

В частности, Ольга поинтересовалась у Кудрявцевой, если бы телеведущую поместили на необитаемый остров, кого бы она выбрала в компаньоны – Собчак или Бузову. На что Лера, не задумываясь, ответила:

"Бузову. С Ксенией я общий язык не найду. Мы будем цепляться друг к другу, слово за слово… Я к ней спокойно отношусь, но мне совершенно не близка ее позиция. Во мне не отзывается все, что она делает. Она пытается на хайп выйти. Ксения всегда навязывает свое мнение, чтобы ты ни делала. Она будет доказывать свое. А я доказывать что-то не хочу и не умею", – объяснила свой выбор Кудрявцева, добавив, что она любит легких людей.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лера Кудрявцева оскорбила россиян, работающих дома во время пандемии коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Ксения Собчак Лера Кудрявцева
Место
Россия
Тег
Новости России
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Забралов Ник
Забралов Ник
кому це цікаво в Україні, сивохи?
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