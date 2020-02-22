В последнее время звезды российского шоу-бизнеса стали открыто говорить о размере своих пенсий. Причем некоторые гордятся, что у них она значительно больше, чем средняя по России, а некоторые, наоборот, жалуются, что на получаемые деньги невозможно прожить.

Так, многие из знаменитостей России имеют почетные звания и награды, и потому их пенсия составляет "кругленькую" сумму. Однако такая ситуация далеко не со всеми звездными пенсионерами. OBOZREVATEL выяснял, какую пенсию получают Алла Пугачева, Борис Моисеев, Юрий Лоза, Леонид Якубович, Регина Дубовицкая и другие российские артисты.

Никас Сафронов

Никас Сафронов mk.ru

Никас Сафронов – заслуженный художник России, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета, член Российской Академии художеств. Размер пенсии 63-летнего художника – 57 тысяч рублей (около 21,6 тысячи гривен).

Борис Моисеев

Борис Моисеев vokrug.tv

Борис Моисеев – заслуженный артист России. Он получает пенсию в размере 55 тысяч рублей (около 20,9 тысяч гривен).

Алла Пугачева

Алла Пугачева glavred.info

Алла Пугачева – народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней. Ее пенсия – 47 тысяч рублей (около 17,8 тысяч гривен).

Эдита Пьеха

Эдита Пьеха "Известия"

Эдита Пьеха – народная артистка СССР и РСФСР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, обладательница многих других наград. Получает пенсию в размере 45 тысяч рублей (около 17,1 тысячи гривен).

Евгений Петросян

Евгений Петросян ru.sputnik.md

74 летний Петросян также имеет звание "Народный артист РСФСР". Его пенсия составляет 20 тысяч рублей (около 7,6 тысячи гривен). "У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей", – сказал он изданию "Телепрограмма". Петросян со смехом подчеркнул, что этих денег ему вполне хватает на все расходы.

Регина Дубовицкая

Регина Дубовицкая "Собеседник"

Размер пенсии руководителя "Аншлага" Регины Дубовицкой составляет 16 тысяч рублей (около 6 тысяч гривен). "Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги", – сказала телеведущая журналистам. Она заявила, что в Москве на такую пенсию прожить нельзя.

Юрий Лоза

Юрий Лоза versiya.info

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза – обладатель пенсии размером в 12 тысяч 900 рублей (4,9 тысячи гривен). "Была девять тысяч, потом ее подняли. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, "авторские" – я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах", – говорит музыкант.

Леонид Якубович

Леонид Якубович regnum.ru

Народный артист России, ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович получает в качестве пенсии 23 тысячи рублей. "Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что, собственно, происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?" – говорит по этому поводу Якубович.

Юлий Гусман

Юлий Гусман mk.ru

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман и вовсе назвал свою пенсию "безобразной". Он признался, что получает меньше 23 тысяч рублей, но точную сумму не назвал. "Пенсия безобразная, но что делать. Такова судьба наша", – сказал Гусман журналистам.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский певец и народный артист СССР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их позором и кощунством.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся