Ксения Пунтус выложила фото в постели с внуком Михалкова

Модель Ксения Пунтус, ранее лично рассказавшая правду о том, как она выпала из окна, показала фотографию с внуком Никиты Михалкова в постели.

В своем Telegram-канале девушка поделилась фото из больницы, на котором она лежит в постели вместе с Андреем Баковым и, по всей видимости, своей подругой.

"А у нас кинотеатр", - подписала фото Пунтус.

Как сообщалось ранее, 11 января 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из квартиры на 3-м этаже, в которой проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. Девушка получила множество травм и была госпитализирована.

Ее подруга Алеся Кафельникова, комментируя инцидент, заявила, что Пунтус могли привезти к подъезду Бакова уже с физическими увечьями.

Позже сама Пунтус пришла в сознание и рассказала, что действительно выпала из окна квартиры Бакова, однако, по ее словам, инцидент является нелепой случайностью.

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