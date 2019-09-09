"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак показала фото, на котором видно ее округлившийся живот. Пользователи сети обратили внимание на то, что журналистка редактирует свои фотографии и уменьшает живот.

Снимки Собчак разместила на своей странице в Instagram.

Фоловеры указали на то, что на Собчак использовала фотошоп, чтобы скрыть живот.

В тоже время, журналистка в Stories опубликовала фото, на котором видно изменения в ее фигуре.

"Фотошоп. Плитка плывет. Ксения беременна", "У вас плитка поехала, когда в фш живот прятали", "А только я вижу фотошоп на фото? Пропорция руки и тела", "Когда отфотошопила себя, чтобы скрыть живот, но не заметила, как сзади все съехало", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе телеведущей с режиссером. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.