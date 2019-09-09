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10 сентября • обновлено в 06:44
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"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот

15.9т Читать материал на украинском

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак показала фото, на котором видно ее округлившийся живот. Пользователи сети обратили внимание на то, что журналистка редактирует свои фотографии и уменьшает живот.

Снимки Собчак разместила на своей странице в Instagram.

"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот
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Фоловеры указали на то, что на Собчак использовала фотошоп, чтобы скрыть живот.

"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот

В тоже время, журналистка в Stories опубликовала фото, на котором видно изменения в ее фигуре.

"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот

"Фотошоп. Плитка плывет. Ксения беременна", "У вас плитка поехала, когда в фш живот прятали", "А только я вижу фотошоп на фото? Пропорция руки и тела", "Когда отфотошопила себя, чтобы скрыть живот, но не заметила, как сзади все съехало", — пишут в сети.

"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот
"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот
"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот
"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот
"Ксения беременна": Собчак показала заметно округлившийся живот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе в сети появилась информация о свадьбе телеведущей с режиссером. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

  • Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

  • Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
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