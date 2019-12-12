"Крым испокон веков был в России": российский рэпер призвал Кремль захватить Украину

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) заявил, что России нужно захватить всю территорию Украины.

Об этом артист рассказал в интервью колумнисту "КП" Диане Кади для видеопроекта "KaDi".

Рэпер Птаха кадр из видео

Так, Птаха признался, как относится к аннексии Крыма:

"Мы получили территорию, землю, которая испокон веков была все-таки здесь, в России. "Крым наш"? Те, кто живет в Крыму — они могут так сказать. Крым — крымчан. Кусок земли присоединился к нашей стране. Мне от этого ни горячо, ни холодно. Но я понимаю: если бы не был Крым наш, там сейчас стоял бы флот НАТО. Я знаю это не только из СМИ — общаюсь с людьми. У меня многие друзья в этом участвовали, в "зеленых человечках" были.

Рэпер Птаха кадр из видео

А вот, комментируя внутрироссийские споры по поводу Донбасса, рэпер коротко заявил:

"Я бы всю территорию Совка вернул".

Рэпер Птаха кадр из видео

Также Птаха вспомнил, как пел в Донецке в 2014 году:

"Я приехал в Донецк во время войны. На улицах лежали собаки, а людей не было практически. Но я приехал туда с концертом — одним из первых. Приехал посмотреть, правду ли говорят. Общался с людьми, разговаривал с бабушками. Я тебе могу сказать: то, что происходит сейчас, неизбежно было. Потому что там все-таки больше русскоязычные живут".

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