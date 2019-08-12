"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина

Скандального российского музыканта Сергея Шнурова разгромили в сети из-за нового стиха. Так, в своем произведении артист высмеял митинг, который 10 августа прошел в Москве.

Поклонники музыканта были шокированы тем, что артист фактически поддержал действующую власть и негативно высказался об артистах посетивших акцию протеста. Стих он опубликовал на своей странице в Instagram.

Сергей Шнуров instagram.com/shnurovs

Зашатался царский трон!

Бейся бит и песня лейся.

Дудь, Парфенов и Мирон,

Топят за протест под Фейса.

С ними на халяву тыщи.

В то же время, посмотри,-

На Метле, да за деньжищи,

Было больше раза в три.

Фейсом Фейс не всем по вкусу,

Мы не будем делать тайн.

Тысяч сто собрать чтоб тусу,

Нужно было звать Рамштайн.

Сделать платный вход на митинг,

Ведь менты пришли уже.

Так могли бы в прибыль выйти,

На протестном кураже.

"Видно стопку налили в Единой России", "Своя майка ближе к телу. Был Шнур, да и весь вышел", "Лучше бы вы, Сергей, молчали. Не у всех прибыль в голове, некоторые и без прибыли готовы выйти", "Когда Шнур попал на Первый канал и продался с потрохами", "Что за бред? Исписался весь, старый алкоголик", "Отписка, кремлевская подстилка", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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