Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина

2.1т Читать материал на украинском

Скандального российского музыканта Сергея Шнурова разгромили в сети из-за нового стиха. Так, в своем произведении артист высмеял митинг, который 10 августа прошел в Москве.

Поклонники музыканта были шокированы тем, что артист фактически поддержал действующую власть и негативно высказался об артистах посетивших акцию протеста. Стих он опубликовал на своей странице в Instagram.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

instagram.com/shnurovs

Новости
"Лучше другим рот займи!" Лобода записала лирическое видео и нарвалась на критику

Зашатался царский трон!
Бейся бит и песня лейся.
Дудь, Парфенов и Мирон,
Топят за протест под Фейса.
С ними на халяву тыщи.
В то же время, посмотри,-
На Метле, да за деньжищи,
Было больше раза в три.
Фейсом Фейс не всем по вкусу,
Мы не будем делать тайн.
Тысяч сто собрать чтоб тусу,
Нужно было звать Рамштайн.
Сделать платный вход на митинг,
Ведь менты пришли уже.
Так могли бы в прибыль выйти,
На протестном кураже.

Зашатался царский трон! Бейся бит и песня лейся. Дудь, Парфёнов и Мирон, Топят за протест под Фейса. С ними на халяву тыщи. В то же время, посмотри,- На Метле, да за деньжищи, Было больше раза в три. Фейсом Фейс не всем по вкусу, Мы не будем делать тайн. Тысяч сто собрать чтоб тусу, Нужно было звать Рамштайн. Сделать платный вход на митинг, Ведь менты пришли уже. Так могли бы в прибыль выйти, На протестном кураже.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

"Видно стопку налили в Единой России", "Своя майка ближе к телу. Был Шнур, да и весь вышел", "Лучше бы вы, Сергей, молчали. Не у всех прибыль в голове, некоторые и без прибыли готовы выйти", "Когда Шнур попал на Первый канал и продался с потрохами", "Что за бред? Исписался весь, старый алкоголик", "Отписка, кремлевская подстилка", - пишут в сети.

"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина
"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина
"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина
"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина
"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина
"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина
"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина
"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина
"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина
"Кремлевская подстилка": Шнурова разгромили в сети за поддержку Путина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...