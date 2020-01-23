"Кожа слезает": 240-килограммовый сын известного российского художника получил сильные ожоги

Сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, который недавно застрял в унитазе самолета, получил сильные ожоги.

Об этом рассказал сам парень в видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Лука Затравкин Instagram @lukasafronovofficial

Так, в соцсети 30-летний Лука поделился видео, в котором признался, что сильно обгорел на солнце.

"Столкнулся с такой проблемой: купил крем с защитой 80, хотя обычно продаются не больше 50. Нанес его, пошел на пляж купаться. Оказалось, он был не водостойкий, и теперь у меня ожоги, вызывал врача, вся кожа с лица слезает. А потом еще говорят: "Морда треснула от обжорства". Нет, друзья, это все от солнца", – поделился Лука.

Примечательно, что ролик вызвал бурные обсуждения в сети. В частности, под публикацией подписчики Луки принялись комментировать ситуацию:

Кроме того, многие подписчики не обошли стороной и тему лишнего веса, посоветовав Луке сбросить лишние килограммы:

Напомним, после того, как Лука застрял в унитазе в самолете, а ролик слил в сеть один из пассажиров, парень тяжело заболел. Как сообщал СтарХит, у Затравкина упал иммунитет из-за травли в сети.

По совету лечащего врача Лука отправился в теплую страну, чтобы поправить здоровье. Выбор парня пал на африканский Занзибар, где с ним и произошел очередной инцидент – солнечный ожог.

Лука Затравкин Instagram @lukasafronovofficial

Лука Затравкин Instagram @lukasafronovofficial

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, кто такой Лука Затравкин и как он выглядел до и после набора лишних килограммов.

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