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"Космос!" Дочь Крутого показала огромную грудь и вызвала восторг

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Дочь знаменитого российского композитора Игоря Крутого, 33-летняя Виктория порадовала поклонников новой фотосессией.

Она позировала в роскошном платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышную грудь, а результатами поделилась на своей странице в Instagram.

"Спасибо kerryazurephoto за красивое фото сессию", – поблагодарила Крутая фотографа из Монако.

Виктория Крутая засветила грудь из-за глубокого декольте

Виктория Крутая засветила грудь из-за глубокого декольте

instagram /victoriakrut

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Первым, кто отреагировал на снимок, был звездный папа Виктории. "Ну как моя старшая", – написал он, поставив много сердец.

Поклонники были в неописуемом восторге от горячего образа девушки. "Очень красивая девушка, фигура бомбическая", "Красивая какая", "Космос", "Сногсшибательная", – написали в комментариях.

Дочь Крутого в роскошном платье

Дочь Крутого в роскошном платье

instagram /victoriakrut

"Космос!" Дочь Крутого показала огромную грудь и вызвала восторг
"Космос!" Дочь Крутого показала огромную грудь и вызвала восторг
"Космос!" Дочь Крутого показала огромную грудь и вызвала восторг
"Космос!" Дочь Крутого показала огромную грудь и вызвала восторг

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виктория Крутая засветила огромную грудь в платье с экстремальным декольте, вызвав споры фотографией.

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Персона
Игорь Крутой
Место
Монако
Тег
шоу-бизнес
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