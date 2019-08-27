"Космос!" Дочь Крутого показала огромную грудь и вызвала восторг

Дочь знаменитого российского композитора Игоря Крутого, 33-летняя Виктория порадовала поклонников новой фотосессией.

Она позировала в роскошном платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышную грудь, а результатами поделилась на своей странице в Instagram.

"Спасибо kerryazurephoto за красивое фото сессию", – поблагодарила Крутая фотографа из Монако.

Виктория Крутая засветила грудь из-за глубокого декольте instagram /victoriakrut

Первым, кто отреагировал на снимок, был звездный папа Виктории. "Ну как моя старшая", – написал он, поставив много сердец.

Поклонники были в неописуемом восторге от горячего образа девушки. "Очень красивая девушка, фигура бомбическая", "Красивая какая", "Космос", "Сногсшибательная", – написали в комментариях.

Дочь Крутого в роскошном платье instagram /victoriakrut

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виктория Крутая засветила огромную грудь в платье с экстремальным декольте, вызвав споры фотографией.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.