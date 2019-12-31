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31 декабря • обновлено в 18:48
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В лаковом плаще и на каблуках: Кошевой показал пародию на Тину Кароль. Видео

1.8т
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Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой исполнил яркую пародию на украинскую певицу Тину Кароль.

В женский образ он перевоплотился в рамках финального задания на развлекательном шоу "Шалена зірка", которое выходит на "Новом канале". Соответствующие видео были опубликованы на страницах телеканала в соцсетях (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Юморист исполнил песню "Сдаться" в парике с белым платком, длинном лаковом плаще-тренче, белом платье и на высоких каблуках.

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Евгений Кошевой в образе Тины Кароль

Евгений Кошевой в образе Тины Кароль

Скрин видео

Отметим, это выступление стало для Кошевого победным – он выиграл раунд у актрисы Ольги Жуковцовой (105 против 86 голосов).

Евгений Кошевой в образе Тины Кароль

Евгений Кошевой в образе Тины Кароль

Скрин видео

Евгений Кошевой в образе Тины Кароль

Евгений Кошевой в образе Тины Кароль

Скрин видео

Евгений Кошевой в образе Тины Кароль

Евгений Кошевой в образе Тины Кароль

Скрин видео

В лаковом плаще и на каблуках: Кошевой показал пародию на Тину Кароль. Видео

Комментарии к видео

В лаковом плаще и на каблуках: Кошевой показал пародию на Тину Кароль. Видео

Комментарии к видео

В лаковом плаще и на каблуках: Кошевой показал пародию на Тину Кароль. Видео

Комментарии к видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Тина Кароль станет вторым членом жюри Национального отбора на Евровидение-2020.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Евгений Кошевой Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу видео шоу-бизнес
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