В лаковом плаще и на каблуках: Кошевой показал пародию на Тину Кароль. Видео

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой исполнил яркую пародию на украинскую певицу Тину Кароль.
В женский образ он перевоплотился в рамках финального задания на развлекательном шоу "Шалена зірка", которое выходит на "Новом канале". Соответствующие видео были опубликованы на страницах телеканала в соцсетях (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Юморист исполнил песню "Сдаться" в парике с белым платком, длинном лаковом плаще-тренче, белом платье и на высоких каблуках.
Евгений Кошевой в образе Тины Кароль
Скрин видео
Отметим, это выступление стало для Кошевого победным – он выиграл раунд у актрисы Ольги Жуковцовой (105 против 86 голосов).
Евгений Кошевой в образе Тины Кароль
Скрин видео
Евгений Кошевой в образе Тины Кароль
Скрин видео
Евгений Кошевой в образе Тины Кароль
Скрин видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Тина Кароль станет вторым членом жюри Национального отбора на Евровидение-2020.
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