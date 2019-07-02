"Копия отца": Тина Кароль показала подросшего сына

Украинская певица Тина Кароль показала подросшего сына Вениамина, которого сейчас проведывает в Англии.

Снимками звезда поделилась в личных Instagram-сториз. Отметим: 10-летний мальчик заканчивает очередной учебный год в одной из местных школ.

"Последний день школы...Мой герой", — написала Кароль.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Сын Тины Кароль Вениамин Фото: instagram/tina_karol

Сын Тины Кароль Вениамин Фото: instagram/tina_karol

Снимки в скором времени распространили по соцсети фан-клубы исполнительницы. Поклонники стали писать, что Вениамин очень похож на своего отца.

Напомним, что супруг Тины Кароль Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года в одной из больниц Киева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Тина Кароль, Евгений Огир и их сын Вениамин Фото: Joinfo

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Кароль раскрыла подробности воспитания Вениамина, рассказав, почему мальчик прекратил разговаривать на русском языке.

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