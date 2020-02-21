Концертов не будет: у Ланы Дель Рей обнаружили серьезную болезнь

Американская певица Лана Дель Рей объявила об отмене своего концертного тура по Европе, который запланирован на февраль-март 2020, из-за потери голоса.

Как передает BBС, об этом артистка сообщила 20 февраля.

Лана Дель Рей Getty

"Извините, что подвожу всех в последнюю минуту, но я неожиданно для себя заболела и полностью потеряла способность петь", – сказала Лана.

Лана Дель Рей Getty

По словам певицы, врачи запретили ей выступать в течение четырех недель.

"Не хочется всех подводить, но я должна выздороветь. Люблю вас", – добавила Лана.

Лана Дель Рей Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский поп-король Элтон Джон был вынужден остановить концерт в Новой Зеландии из-за потери своего голоса.

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