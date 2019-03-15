Кончились деньги? Появилось неожиданное фото Бузовой в самолете "для бедных"

Российскую певицу и ведущую Ольгу Бузову застукали летящей в эконом-классе, несмотря на то, что артистка неоднократно заявляла, что путешествует только первым или бизнес-классом.

33-летняя звезда вела себя скромно и практически весь полет спала, пишет "СтарХит".

"У Ольги в концертном райдере даже есть пункт, что она летает только бизнесом. Но бывают разные обстоятельства, к которым она, как настоящий профессионал, всегда готова и относится с пониманием. На самом деле тот самолет оказался настолько крохотным, что там просто физически не могло быть "бизнеса". Скажу больше, что он там и не предусмотрен, согласно конструкции", - — сообщил изданию представитель певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бузову часто критикуют за то, что она не умеет петь, при этом билеты на концерты стоят не малых денег. Да и требования у нее к организаторам весьма специфичные.

До официального выдвижения поп-исполнителя Сергея Лазарева на Евровидение-2019 от России в сети была информация, что именно она может стать кандидатом.

Музыкальный критик Сергей Соседов был категорически не согласен с таким развитием событий. Он прямо заявил, что у Бузовой нет ни слуха, ни голоса.

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