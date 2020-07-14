Комаров рассказал, как сделал предложение 'Мисс Украине-2016' Кучеренко

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, как сделал предложение своей жене Александре Кучеренко, которая в 2016 году стала обладательницей титула "Мисс Украина".

В 2020 году пара отпраздновала первый год супружеской жизни. Поэтому путешественник решил рассказать поклонникам в Instagram свою историю оригинального предложения руки и сердца.

"Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах – не мой стиль. Надо экстремальнее. Как у начинающего авиатора, у меня много друзей-пилотов, для которых не проблема по дружбе устроить полет хоть на реактивном самолете с высшим пилотажем. Поэтому я решил, что предложение любимой сделаю, в прямом смысле слова – на высоте", – отметил Комаров.

Комаров сделал предложение Кучеренко во время полета Instagram @komarovmir

Отношения пары держались в секрете, поэтому даже пилот Сергей Никифоров не знал истинной причины полета. В тот день Комаров сказал Кучеренко, что они идут просто гулять. Когда они подошли к вертолету, девушка была шокирована, ведь раньше на нем не летала.

Планы ведущего едва не сорвались, когда пилот спросил, куда сажать девушку: на переднее или заднее сиденье.

"Я хотел вручить кольцо без свидетелей, на заднем сиденье. Но при этом знал, что с переднего вид совсем другой. Отзываю Сережу в сторону и прошу: "Давай сначала Сашу посадим впереди, пролетим над Днепром вдоль Киева, покружив над Межигорьем, развернемся над Киевским морем, вернемся и сядем. А потом сразу пересадим Сашу назад и снова взлетим. Надо зависнуть в красивой точке с видом на Лавру, Печерск, Днепр и весь Киев. И повисеть минутку. Только причину не спрашивай", – поделился Комаров.

Комаров сделал предложение Кучеренко во время полета Instagram @komarovmir

Когда Кучеренко думала, что полет окончен, ведущий попросил ее сесть сзади. И вот, над мостом Патона, пилот завис и подал сигнал. Чтобы Никифоров ничего не слышал, путешественник убрал гарнитуру. Из-за шума двигателя разговаривать было невозможно.

"Я без слов достаю из кармана кольцо и показываю Саши, взглядом спросив – да? Что было дальше – вы знаете", – добавил Комаров.

Напомним, ранее OBOZREVATEL пообщался с Дмитрием Комаровым о том, как пандемия повлияла на его работу, как путешествовать в условиях карантина и какие места знаменитость рекомендует посещать в родной стране.