Киркоров взял своих детей на вечеринку с полуголыми танцовщицами

Популярный российский певец Филипп Киркоров отправился на отдых на Лазурное побережье. Его дети Мартин и Алла-Виктория везде сопровождают короля российской эстрады. Мужчина даже взял их в ночной клуб.
На своей странице в социальной сети Instagram Киркоров разместил запись, на которой он вместе с детьми отдыхает в компании других посетителей заведения и полуголых танцовщиц.
SPUTNIK Беларусь
"Вот такая вечеринка", – написал Киркоров.
Ранее, Киркоров разозлил своих поклонников тем, что показал, как путешествует на частном самолете.
Итак! Мы в полном составе! Всей семьёй, и творческой и музыкальной, и родной, летим на встречу музыкальным приключениям и экспериментам, потому что там где мои друзья- ЭМИН @eminofficial и его друзья- там весело, вкусно и ооооочень музыкально! @zharafest- мы в предвкушении!! Дети @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov уже в восторге от предполётного кайфа в Чудо-Самолете! А пока, мы говорим СОЧИ- "До свидания", до встречи уже 10 августа в К/З "ФЕСТИВАЛЬНЫЙ" на Шоу "ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ" by @franco.dragone Look by @dolcegabbana
Как сообщал OBOZREVATEL, Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.
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