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Киркоров взял своих детей на вечеринку с полуголыми танцовщицами

1.3т Читать материал на украинском

Популярный российский певец Филипп Киркоров отправился на отдых на Лазурное побережье. Его дети Мартин и Алла-Виктория везде сопровождают короля российской эстрады. Мужчина даже взял их в ночной клуб.

На своей странице в социальной сети Instagram Киркоров разместил запись, на которой он вместе с детьми отдыхает в компании других посетителей заведения и полуголых танцовщиц.

Киркоров взял своих детей на вечеринку с полуголыми танцовщицами

SPUTNIK Беларусь

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"Вот такая вечеринка", – написал Киркоров.

Киркоров взял своих детей на вечеринку с полуголыми танцовщицами
Киркоров взял своих детей на вечеринку с полуголыми танцовщицами
Киркоров взял своих детей на вечеринку с полуголыми танцовщицами

Ранее, Киркоров разозлил своих поклонников тем, что показал, как путешествует на частном самолете.

Итак! Мы в полном составе! Всей семьёй, и творческой и музыкальной, и родной, летим на встречу музыкальным приключениям и экспериментам, потому что там где мои друзья- ЭМИН @eminofficial и его друзья- там весело, вкусно и ооооочень музыкально! @zharafest- мы в предвкушении!! Дети @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov уже в восторге от предполётного кайфа в Чудо-Самолете! А пока, мы говорим СОЧИ- "До свидания", до встречи уже 10 августа в К/З "ФЕСТИВАЛЬНЫЙ" на Шоу "ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ" by @franco.dragone Look by @dolcegabbana

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Как сообщал OBOZREVATEL, Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персоны
Филипп Киркоров Мартин Киркоров Алла-Виктория Киркорова
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