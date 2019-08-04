Киркоров взял своих детей на вечеринку с полуголыми танцовщицами

Популярный российский певец Филипп Киркоров отправился на отдых на Лазурное побережье. Его дети Мартин и Алла-Виктория везде сопровождают короля российской эстрады. Мужчина даже взял их в ночной клуб.

На своей странице в социальной сети Instagram Киркоров разместил запись, на которой он вместе с детьми отдыхает в компании других посетителей заведения и полуголых танцовщиц.

SPUTNIK Беларусь

"Вот такая вечеринка", – написал Киркоров.

Ранее, Киркоров разозлил своих поклонников тем, что показал, как путешествует на частном самолете.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

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