Российский певец Филипп Киркоров трогательно обратился к певице Алле Пугачевой в соцсетях.
Так, на своей странице в Instagram артист поздравил Пугачеву с днем рождения: 15 апреля певице исполняется 71 год.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров
womanhit.ru
Киркоров один из первых поздравил именинницу. В своей соцсети Филипп опубликовал фотографию, на которой изображен крупным планом портрет Пугачевой, на фоне которого стоит артист, а за его спиной – крылья.
"С днем рождения, моя муза и вдохновение!", – нежно подписал фотографию Киркоров.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о своей личной жизни после развода с Аллой Пугачевой, который произошел в 2005 году.
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