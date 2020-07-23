Киркоров неожиданно рассыпался в комплиментах Лукашенко: опубликовано видео

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что не представляет Беларусь без нынешнего лидера Александра Лукашенко, а также отметил, что не стал бы доверять страну кому-нибудь другому.

Об этом артист сообщил во время "Славянского базара", который проходит в Витебске, комментируя грядущие выборы президента Беларуси. Его слова показали в эфире телеканала ОНТ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы? А если некому доверить? Вот я не представляю себе Беларусь без Александра Григорьевича. Я, как артист Филипп Киркоров, от этого человека получал только добро, внимание, уважение. Мне не за что к нему относиться плохо. Если у кого-то с ним свои счеты – это их проблемы", – сказал Киркоров.

Александр Лукашенко и Филипп Киркоров (фото – Наталия Федосенко/ТАСС)

Отметим: в день открытия 29-го Международного фестиваля искусств в Витебске, Филипп Киркоров получил именную звезду возле Летнего амфитеатра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров откровенно рассказал о своей личной жизни после развода с певицей Аллой Пугачевой, который произошел в 2005 году. Он отметил, что после брака с примадонной он больше не хочет "окунаться в омут с головой".