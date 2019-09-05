"Катя была не первой!" Павлик признался, что многократно изменял бывшей жене

Украинский певец Виктор Павлик признался, что неоднократно изменял своей уже бывшей жене Ларисе.

Так, в интервью "Життя відомих людей" артист рассказал, что до встречи своей новой избранницы, 25-летней Екатерины Репяховой, у него было несколько служебных романов (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в более легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка", — поделился Павлик.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Фото из Instagram

Кроме того, певец признался, что когда у него появилась Катя, то жена целых три года не замечала его интрижки. А когда узнала, решила не молчать и сразу же написала разлучнице.

"Она написала, что переходящее знамя передает в мои руки. То есть она не боролась, она сказала, как хорошо, что вы есть и вообще забирайте", — добавила новая избранница Павлика Екатерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик рассказал, что надеется в скором времени жениться на своей возлюбленной, 25-летней Екатерине Репяховой.

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