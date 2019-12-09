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9 декабря • обновлено в 08:42
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"Караулит детей, угрожает": Каминская показала фото мужчины, который ее преследует

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Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала фото мужчины, который преследует ее семью.

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Слава Каминская

Слава Каминская

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Так, по словам Славы, этот человек ездит за ней по концертам, караулит ее с детьми под домом, достает в соцсетях и угрожает.

"Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам, караулит меня и моих детей под домом. Что в его больной голове только ему одному известно. Он достает меня в соцсетях, угрожает и пишет чушь, которую на голову не напялишь", призналась Каминская.

Слава Каминская с детьми

Слава Каминская с детьми

Инстаграм

"Сегодня, когда моя мама возвращалась с Леоном с занятий, этот шизофреник сидел в машине и чудом был замечен. Он утверждает, что у меня с ним отношения 9 лет, и мой Леон это его ребенок какого-то хрена. Вроде смешно, но в то же время грустно и опасно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить. Я убедительно прошу правоохранительные органы присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета", пишет Слава.

Мужчина, который преследует Славу Каминскую

Мужчина, который преследует Славу Каминскую

Инстаграм

Слава Каминская с дочкой

Слава Каминская с дочкой

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Слава Каминская развелась с мужем, став одной из самых обсуждаемых певиц на некоторое время. После разрыва она начала радовать поклонников пикантными снимками.

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Автор
Анна Михно
Персона
Слава Каминская
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и кому интересны истории стареющей тети?
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Cachko Elena
Cachko Elena
Забытая,брошенная каминских любым способом хочет о себе напомнить...
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