"Есть отношения!" Каминская закрутила роман после развода

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, закрутила новый роман.

Об этом она рассказала в интервью программе "Светская жизнь". Однако отметим, что имя избранника звезда пока держит в секрете (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть отношения. Как говорит моя коллега, счастье любит тишину", — сказала Каминская.

Слава Каминская Фото из Instagram

Вместе с тем певица не исключает, что может выйти замуж не только в четвертый, но и в пятый раз.

"Если рядом со мной будет мужчина, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой", — призналась Слава.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Слава Каминская развелась с мужем, став одной из самых обсуждаемых певиц на некоторое время. После разрыва она начала радовать поклонников пикантными снимками.

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