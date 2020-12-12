Каменских получила награду за трек 'A huevo' в 'Музыкальной платформе Украины'

Украинская певица Настя Каменских (NK) получила премию в номинации "Песня года 2020" за трек "A huevo" в "Музыкальной платформе Украины".

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав снимок с красной дорожки мероприятия. Звезда призналась, что счастлива получить награду за свою композицию.

"Для меня огромная радость, что вам понравился этот головокружительный и страстный микс двух культур – мексиканской и украинской!" – сообщила в Instagram певица.

На церемонии награждения "Музыкальная платформа Украины" Каменских появилась в необычном образе: звезда позировала перед камерой с афрокудрями. Для такого события артистка выбрала приталенное полупрозрачное платье серебряного цвета с высоким вырезом на ноге.

Пользователи сети засыпали Каменских под публикацией с наградой поздравлениями и отметили, что певица выглядит невероятно красиво.

"Настя, какая вы шикарная! Поздравляю!"

"Поздравляю! Настя мы тебя тоже любим, ты заслужила ее, своими стараниями и трудолюбием и своим талантом"

"Еще чуть-чуть и Греми"

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Каменских презентовала страстный клип на новую песню и вызвала восторг в сети. Композицию артистка написала в соавторстве со своим мужем, продюсером и рэпером Потапом.