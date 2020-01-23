Какую роль Данила Перов сыграл в сериале "Универ"

Российский актер Данила Перов, о смерти которого стало известно в среду, 22 января, сыграл эпизодическую роль в сериале "Универ".

В частности, Перов появился в одном из эпизодов телесериала, сыграв роль налогового инспектора.

Данила Перов – сын известной российской актрисы Раисы Рязановой. Помимо "Универа", он также играл в таких сериалах, как "Марш Турецкого", "Леди Бомж", "Всегда говори всегда".

Сообщается, что Перов умер по причине оторвавшегося тромба.

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