"Как зомби": Лорак напугала поклонников внешним видом

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно рассекретила своего любовника, озадачила поклонников внешностью.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки с концерта, вызвав у некоторых недоумение.

"Спасибо за тепло. Лучшие. Сочи", – подписала Лорак, в ответ вызвав много благодарности от лица фанатов.

Ани Лорак на концерте instagram /anilorak

Недовольные обратили внимание на ее лицо и волосы. Одним показалось, что певица нацепила парик, который ей не нужен, а другие раскритиковали ботокс на лице.

"У Лорак ноги – точно поросячьи короткие копыта", "Зачем вы нацепили парик? И без него нормально Вам", "Че попало! И концерты, и внешность испортила. Я не знаю, чем все восхищаются, как зомби", – отреагировали в сети.

Ани Лорак instagram /anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно Лорак заподозрили в неудачной пластике или злоупотреблении ботоксом. Она долгое время ничего не постила в соцсети, а когда показала свежие фото, поклонники остались в замешательстве.

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