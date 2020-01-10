Копия мамы: как выглядит дочь актрисы Любови Полищук

Российский актер Алексей Макаров показал фото со своей сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук, которая родилась от второго брака актрисы Любови Полищук с художником Сергеем Цигалем.

Соответствующий снимок мужчина опубликовал на своей странице в Instagram. Отметим, что на нем он позировал с сестрой на фоне стены с портретами их мамы, которая умерла в 2006 году от рака позвоночника.

Любовь Полищук Фото: kp.ru

"Фасады у нас разные, а суть — одна. Она же общий знаменатель. Заехал в гости к сестре..." — подписал фото Макаров.

Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль-Полищук Фото: instagram/makarov_alexey_

Поклонники пришли в восторг от публикации артиста. Они написали, что Алексей и его сестра очень похожи и что у них одинаковые глаза. Также некоторые отметили, что Мариэтта — копия их покойной мамы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать актрисы Любови Полищук Ольга Полищук обнародовала жутки детали о смерти дочери.

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