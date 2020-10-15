Как выглядели советские звездные пары на собственных свадьбах. Фото

Выбор свадебного образа – один из главных пунктов в подготовке к важному событию. На сегодняшний день платье для невесты можно найти на любой вкус. Но и раньше в советское время от моды никто не отставал.

О том, какие наряды выбирали популярные актрисы и певицы для бракосочетания во времена СССР, пишет Соsmopolitan.

Надежда Румянцева и Вилли Хштоян

Звезда любимых фильмов "Девчата" и "Королева бензоколонки" на свадебной церемонии была в лаконичном белом платье и без аксессуаров. На редком кадре видно, как у Румянцевой и Хштояна блестят глаза от счастья и они растворяются в улыбке, смотря друг на друга.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков

Как известно, знакомство актеров произошло на съемочной площадке и переросло в большую любовь. Спустя год отношений звездная пара решила сыграть свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие. На бракосочетание Гвоздикова пришла в белом платье из пуха, а прическа из легких локонов нежно дополняла образ.

Любовь Полищук и Валерий Макаров

Известная актриса Любовь Полищук на свадьбе со своим первым мужем Валерием Макаровым выглядела очень сдержанно, но и одновременно шикарно. Для образа она выбрала белое платье с пышной юбкой из кружева, нарядную фату и туфли. Все это дополняла красивая укладка на голове и, конечно же, счастливые и влюбленные глаза кинозвезды.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас

Для своего свадебного образа Алла Пугачева выбрала элегантное платье, белую фату и нежный венок из цветов. Наряд получился очень непривычным для звезды, но при этом она выглядела потрясающе.

София Ротару и Анатолий Евдокименко

Певицу Софию Ротару муж очень долго добивался. Ведь она искала именно того самого, с которым хотела прожить долгую и счастливую жизнь. Анатолий Евдокименко увидел фото певицы в журнале "Украина" и влюбился с первого взгляда. После этого он разыскал Ротару и начал ухаживать за ней. Девушка не сразу обратила внимание на молодого человека, поэтому ему пришлось очень хорошо постараться, чтобы добиться красавицу. В 1968 году Ротару и Евдокименко сыграли пышную свадьбу на 200 человек. Для важного события певица выбрала длинное и приталенное платье, роскошную фату и нежные туфли.

Надежда Бабкина и Владимир Заседателев

Знакомство звездной пары случилось в самолете. Затем они выступали на одном фестивале, где и завязалось общение, которое переросло в любовь. Спустя полгода Бабкина и Заседателев решили сыграть свадьбу. На церемонию бракосочетания певица пришла в белом приталенном платье, лаконичной фате и перчатках. К сожалению, пара рассталась спустя 17 лет проживания. Причиной развода стал роман на стороне – Владимир Заседателев изменил ей.

Наталья Хорохорина и Виктор Корешков

Свадебный образ известной советской актрисы Натальи Хорохориной состоял из белого платья в пол, длинной шикарной фаты и нежного букета в руках. Брак звездной пары продлился недолго, так как Корешков изменил супруге с ее же коллегой.

Вера Алентова и Владимир Меньшов

Свадебное торжество Веры Алентовой и Владимира Меньшова прошло скромно, так как пара была еще студентами и не имела много денег. По словам актера, на праздник они потратили всего 30 рублей: в ЗАГС приехали на трамвае, расписались, сотрудники открыли для молодоженов бутылку шампанского, на которую у них не оказалось денег. Затем свидетелям пришлось собирать по карманам мелочь, чтобы расплатиться. А после они собрались компанией в общежитии за праздничным столом. На свадебный образ Вера Алентова не тратилась и выбрала повседневный наряд – лаконичное платье темного цвета.

Елена Проклова и Андрей Тришин

Свадебный наряд Елены Прокловой состоял из белого платья с длинным рукавом, которое дополняли аксессуары. В браке пара прожила до 2015 года, но после подала на развод. По словам актрисы, причиной стал холод в отношениях.

Людмила Зыкина и Виктор Гридин

Советская певица Людмила Зыкина была замужем несколько раз. На свадьбу со своим четвертым мужем Виктором Гридиным она пришла в длинном белом платье и с нежным украшением в волосах. Отметим, что пара прожила вместе 17 лет, но потом развелась.

Екатерина и Александр Стриженовы

Актриса Екатерина Стриженова выходила замуж в лаконичном белом платье с воротником и пышными рукавами. Волосы она собрала в пучок, весь образ дополнял шикарный букет в руках.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились фото, как гнались за модой во времена позднего СССР. Выбор одежды в магазинах оставлял желать лучшего.