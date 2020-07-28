Часто после возвращения из путешествия мы разбираем чемодан и не обращаем на него внимания до следующей поездки. Однако в закрытой сумке за это время мог появиться неприятный запах.

Из-за того, что багаж стоит долгое время в шкафу и не проветривается, появляется затхлый запах. Виной этому есть вещи, которые хранятся в чемодане. Например, мокрый купальник. В замкнутом пространстве активно распространяются микроорганизмы, и подобный запах – результат их жизнедеятельности, пишет "Рамблер".

Однако неприятный запах можно почувствовать и в новом чемодане. Чтобы от него избавиться, нужно открыть чемодан и подержать его на солнце несколько дней. Затем можно положить туда базилик, мяту или палочку корицы.

Как устранить неприятный запах из чемодана: простые методы Советник

Если эти методы не помогли, вам пригодится уксус. Смешайте его с водой в пропорции 1:5 и распылите по внутренней поверхности чемодана с помощью опрыскивателя. После нужно обязательно проветрить ваш багаж на балконе.

В борьбе с неприятным запахом также поможет сода. Ее необходимо развести в воде (одну столовую ложку соли на пять столовых ложек воды) и разбрызгать по чемодану. Через час нужно ее пропылесосить.

Чтобы неприятные запахи больше не появлялись, используйте ароматический мешочек. Выберите аромат, который вам нравится, и положите в чемодан.

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