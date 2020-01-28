Как постарела Энн Хэтэуэй: свежее фото звезды без макияжа

На фестивале независимого кино "Сандэнс" прошла премьера политического триллера "Последнее, чего он хотел" с Энн Хэтэуэй и Беном Аффлеком в главных ролях.

Во время мероприятия Энн в ярком образе и шикарном наряде позировала для фотографов.

Энн Хэтэуэй на фестивале "Сандэнс"

Позже в своем Инстаграм голливудская суперзвезда поблагодарила организаторов мероприятия и опубликовала личное фото в темных очках и без макияжа.

Портретный снимок оказался достаточно детальным, и на лице актрисы отчетливо видны углубившиеся мимические морщины.

Энн Хэтэуэй без макияжа

Это неудивительно, ведь Энн уже 37 лет и пока не похоже, чтобы она прибегала к пластической антивозрастной хирургии, поэтому до сих пор выглядит очень природно.

Энн Хэтэуэй без макияжа

Напомним, в декабре репортеры засняли Энн с супругом Адамом Шульманом и детьми. Инсайдеры сообщали, что, скорее всего, второго ребенка Хэтэуэй родила в конце ноября 2019 года.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман в браке с 2012 года, воспитывают двоих сыновей.

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