Как постарела Энн Хэтэуэй: свежее фото звезды без макияжа

На фестивале независимого кино "Сандэнс" прошла премьера политического триллера "Последнее, чего он хотел" с Энн Хэтэуэй и Беном Аффлеком в главных ролях.
Во время мероприятия Энн в ярком образе и шикарном наряде позировала для фотографов.
Энн Хэтэуэй на фестивале "Сандэнс"
Позже в своем Инстаграм голливудская суперзвезда поблагодарила организаторов мероприятия и опубликовала личное фото в темных очках и без макияжа.
Портретный снимок оказался достаточно детальным, и на лице актрисы отчетливо видны углубившиеся мимические морщины.
Энн Хэтэуэй без макияжа
Это неудивительно, ведь Энн уже 37 лет и пока не похоже, чтобы она прибегала к пластической антивозрастной хирургии, поэтому до сих пор выглядит очень природно.
Энн Хэтэуэй без макияжа
Напомним, в декабре репортеры засняли Энн с супругом Адамом Шульманом и детьми. Инсайдеры сообщали, что, скорее всего, второго ребенка Хэтэуэй родила в конце ноября 2019 года.
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман в браке с 2012 года, воспитывают двоих сыновей.
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