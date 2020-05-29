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29 мая • обновлено в 21:37
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Как изменилась самая красивая девочка в мире: неожиданные фото

6.2т
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Модель из Франции Тилан Блондо, которую ранее называли "самой красивой девочкой в мире" недавно отметила свой 19 день рождения. Сейчас девушка работает моделью и проживает в Париже.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как она изменилась.

Как изменилась самая красивая девочка в мире: неожиданные фото

instagram.com/thylaneblondeau

Родители Тилан — футболист Патрик Блондо и актриса Вероника Лубри. Модель начала карьеру в 4 года. Известной Тилан стала после появления на страницах французского "Vogue". Однако после того, как журнал опубликовал снимки 10-летней Бландо, его обвинили в растлении малолетних.

Как изменилась самая красивая девочка в мире: неожиданные фото

instagram.com/thylaneblondeau

В 2016 году Блондо стала лицом французского косметического бренда L'Oréal Paris.

Как изменилась самая красивая девочка в мире: неожиданные фото

instagram.com/thylaneblondeau

Как изменилась самая красивая девочка в мире: неожиданные фото

instagram.com/thylaneblondeau

Как изменилась самая красивая девочка в мире: неожиданные фото

instagram.com/thylaneblondeau

Как изменилась самая красивая девочка в мире: неожиданные фото

instagram.com/thylaneblondeau

Как изменилась самая красивая девочка в мире: неожиданные фото

instagram.com/thylaneblondeau

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Автор
Мария Дидык
Место
Франция Париж
Теги
шоу шоу-бизнес
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